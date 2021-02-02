Маркевич відреагував на зарплату в 700 тис гривень

Голова комітету національних збірних України Мирон Маркевич запевнив, що не має астрономічних заробітків.

Про це розповів сам колишній тренер.

"Я навмисно ніколи не говорив на цю тему. Вони поставили якісь цифри, самі не знаючи, що поставили. Ніколи я таких грошей не заробляв там. Нехай всі заспокояться. Нехай краще рахують свої гроші.

Повірте мені, ніколи такого не було. Якщо мені десь більше платили, то це за рахунок того, що я віддав свої іміджеві права людям, які можуть використовувати моє прізвище в рекламах. Звичайно, її немає на білбордах, це різні заходи. Які це люди – вже моє питання. Ніколи я таких грошей не заробляв. Нехай всі заспокояться. Кажу про це вперше і востаннє", – резюмував Маркевич.