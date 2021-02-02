Воронін підтвердив зустріч з Селезньовим у Туреччині

Тренер московського Динамо Андрій Воронін зустрічався із нападником Колоса Євгеном Селезньовим у Туреччині.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я дійсно зустрічався з Селезньовим, ми знайомі багато років. Але ніякого алкоголю на цій зустрічі, як пишуть журналісти, не було. Це повна маячня, я тренер московського Динамо. Я дорожу своєю репутацією.

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Надіюся, що Женя з Колосом у всьому розберуться і він продовжить виступати за клуб. При мені на зустрічі ніхто не пив. А пану Крамару та його джерелам я раджу краще перевіряти інформацію. І взагалі звертати увагу на те, що пишеться про інших людей і в якому світлі він їх виставляє. А то раптом у мене знайдуться свої джерела, причому більш обізнані, ніж у журналіста Крамара", - відзначив Воронін.