Вацко: Костишин не буде рубати з плеча просто так

Український коментатор Віктор Вацко оцінив відхід Євгена Селезньова з Колоса.

Про це розповів сам коментатор.

Актуально: Селезньова вигнали з Колоса після зустрічі з Вороніним - журналіст

"Тут складна ситуація. І все ускладнює те, що Колоc і його представники мовчать і не пояснюють причину, чому Селезньов зараз у Києві. Якщо підтвердиться серйозність рішення... А знаючи Костишина, він не буде рубати з плеча просто так, тому ми розуміємо, що диму без вогню не буває. Ситуація дуже серйозна. Костишин дуже стриманий тренер. Я вважаю, що Селезньову буде дуже складно знайти собі команду в чемпіонаті України", - сказав Вацко.