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Став відомий розмір зарплати Коваленка в Аталанті

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Віктор стане найбільш високооплачуваним гравцем в команді
Став відомий розмір зарплати Коваленка в Аталанті
#Коваленко, #Аталанта

Джерело - sport.ua.

Новачок Аталанти Віктор Коваленко буде отримувати в новому клубі 2 мільйони євро чистими.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Раніше таку суму в складі бергамасків отримував тільки Алехандро Гомес, який пішов у Севілью. Зарплата Ілічича, Мюріеля і Сапати складає 1.8 мільйона, у Міранчука - 1.5 млн, у Маліновського та ще групи гравців - 1 млн.

Аталанта викупила Коваленка у Шахтаря за 700 тисяч євро за кілька місяців до завершення контракту. Угода Віктора з італійцями розрахована до літа 2025 року.

Раніше, Шахтар попрощався з Коваленком.

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