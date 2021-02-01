Став відомий розмір зарплати Коваленка в Аталанті

Віктор стане найбільш високооплачуваним гравцем в команді

Новачок Аталанти Віктор Коваленко буде отримувати в новому клубі 2 мільйони євро чистими.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Раніше таку суму в складі бергамасків отримував тільки Алехандро Гомес, який пішов у Севілью. Зарплата Ілічича, Мюріеля і Сапати складає 1.8 мільйона, у Міранчука - 1.5 млн, у Маліновського та ще групи гравців - 1 млн.

Аталанта викупила Коваленка у Шахтаря за 700 тисяч євро за кілька місяців до завершення контракту. Угода Віктора з італійцями розрахована до літа 2025 року.

Раніше, Шахтар попрощався з Коваленком.