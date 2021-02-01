Циганик: Перехід Коваленка - поразка донецького Шахтаря

В Шахтарі до українців ставляться не так, як до іноземців, і це було неодноразово.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Перехід Коваленка - велика поразка для донецького Шахтаря. Щиро бажаю Віктору прогресувати в Аталанті і проявити себе. Вірю, що Коваленко зможе довести в Італії, що Шахтар даремно продав його за такі маленькі гроші. Його потенціал має бути розкритий.

В Шахтарі до українців ставляться не так, як до іноземців, і це було неодноразово. Як можна продати футболіста, який перебуває на піку кар'єри, менше ніж за мільйон? Просто звільнити місце, щоб не мати конкурента на позиції Майкона і Маркоса Антоніо, бо їх колись треба буде продати? Це трохи дивно.

Я знаю, що фінансові умови Коваленка в Аталанті як мінімум в 1,5 вищі, ніж ті, що йому пропонували в донецькому клубі. Шахтар не зробив нічого, для того, щоб зберегти свого найкращого вихованця. І продали його за безцінь", - сказав Циганик.