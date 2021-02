Гоффенгайм підписав контракт із захисником Баварії

Гоффенгайм на правах оренди підписав захисника Баварії Кріса Річардса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний американець проведе в Гоффенгаймі залишок сезону-2020/21.

У нинішньому сезоні у Річардса 7 матчів за основну команду Баварії і 8 ігор за другу, яка виступає в Бундеслізі 3.

Very excited to be joining @tsghoffenheim for the rest of the season !! Ready to give my everything for this club and then fans 🔥 Let’s get it ✊🏾 #ykn pic.twitter.com/hrTRFCx873