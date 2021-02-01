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Селезньова відрахували з Колоса після третього попередження

Сьогодні 12:44 1173 0
Євгена Селезньова тричі грубу порушував спортивний режим
Селезньова відрахували з Колоса після третього попередження
#Колос, #Селезньов

Джерело - sport.ua.

Нападника Євгена Селезньова відрахували з команди за повторне грубе порушення спортивного режиму.

Про це повідомляє Sport.ua.

Важливо: Селезньов відрахований з Колоса

Нападник не вперше порушував дисципліну у Колосі. У перших двох випадках Селезньова пробачили, видавши останнє "китайське попередження". Коли форвард його проігнорував, терпець керівництва урвався.

Відзначимо, що Євген Селезньов приєднався до Колоса на початку вересня 2020 року. За цей час він провів за команду 12 матчів і забив 5 голів (всі - з пенальті).

Раніше, Костишин відреагував на відхід Селезньова.

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