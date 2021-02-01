Десна оголосила про перехід капітана молодіжки Динамо

Джерело - desna.football.
Півзахисник Динамо Богдан Білошевський офіційно став гравцем Десни.
Про це повідомляє пресслужба чернігівського клубу.
Гравець буде виступати у Десні на правах оренди до кінця календарного 2021 року.
Білошевський є вихованцем чернігівського футболу. Капітан молодіжної команди Динамо народився на Чернігівщині, в місті Ніжин. І там же розпочав свої заняття футболом, в місцевій ДЮСФШ, Першим тренером Білошевського був ексгравець Десни Руслан Попов.
У нинішньому сезоні в складі другої команди Динамо Богдан встиг зіграти 10 матчів та забити 2 голи.
Нагадаємо, Десна та Локомотив не виявили сильнішого у контрольному матчі.