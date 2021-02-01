 Десна оголосила про перехід капітана молодіжки Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Десна оголосила про перехід капітана молодіжки Динамо

Сьогодні 11:42 986 0
Богдан Білошевський перейшов у Десну
Десна оголосила про перехід капітана молодіжки Динамо
#Десна, #Динамо

Джерело - desna.football.

Півзахисник Динамо Богдан Білошевський офіційно став гравцем Десни.

Про це повідомляє пресслужба чернігівського клубу.

Гравець буде виступати у Десні на правах оренди до кінця календарного 2021 року.

Білошевський є вихованцем чернігівського футболу. Капітан молодіжної команди Динамо народився на Чернігівщині, в місті Ніжин. І там же розпочав свої заняття футболом, в місцевій ДЮСФШ, Першим тренером Білошевського був ексгравець Десни Руслан Попов.

У нинішньому сезоні в складі другої команди Динамо Богдан встиг зіграти 10 матчів та забити 2 голи.

Нагадаємо, Десна та Локомотив не виявили сильнішого у контрольному матчі.

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