 Моєс відзначив гру Ярмоленка на позиції нападника | Футбол | Champion.com.ua
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Моєс відзначив гру Ярмоленка на позиції нападника

Вчора 23:37 766 0
Девід Моєс прокоментував гру Андрія Ярмоленка
Моєс відзначив гру Ярмоленка на позиції нападника
#Моєс, #Вест Гем, #Ярмоленко

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс оцінив гру українського півзахисника Андрія Ярмоленка на позиції центрального нападника.

Про це розповів сам шотландський спеціаліст.

"Перехід Лінгарда дасть нам більше варіантів в атакувальній лінії. Ми побачили, як Андрій Ярмоленко вийшов і добре проявив себе в ролі центрфорварда. Зрозумійте, я не буду підписувати гравців просто для того, щоб оформити трансфер.

Все, що ми робимо - готуємося до матчу проти Ліверпуля, хочемо домогтися позитивного результату", - відзначив Моєс.        

Нагадаємо, Ярмоленко забив за Вест Гем у 1/16 Кубка Англії.

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