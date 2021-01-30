Моєс відзначив гру Ярмоленка на позиції нападника

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс оцінив гру українського півзахисника Андрія Ярмоленка на позиції центрального нападника.

Про це розповів сам шотландський спеціаліст.

"Перехід Лінгарда дасть нам більше варіантів в атакувальній лінії. Ми побачили, як Андрій Ярмоленко вийшов і добре проявив себе в ролі центрфорварда. Зрозумійте, я не буду підписувати гравців просто для того, щоб оформити трансфер.

Все, що ми робимо - готуємося до матчу проти Ліверпуля, хочемо домогтися позитивного результату", - відзначив Моєс.