Тернопіль у важкому матчі переміг Одесу у Суперлізі

Пята поспіль перемога Тернополя у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Тернопіль у домашньому матчі зміг дотиснути Одесу у регулярному чемпіонаті Суперліги.

Одеса розпочала дуже непогано, але в другій половині Тернопіль виглядав впевненіше і переміг - 95:85.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

30 січня

Тернопіль – Одеса 95:85 (23:25, 25:19, 18:19, 29:22)

Тернопіль: Боуі 22 очок + 2 підбирання + 2 передач, Келхон 21 очок + 4 підбирання + 2 передач, Кольченко 20 очок + 2 підбирання + 2 передач, Кальніченко 12 очок + 3 підбирання

Одеса: Кондраков 25 очок + 3 підбирання + 4 передач, Артамонов 11 очок + 1 підбирання + 5 передач, Браун 12 очок + 11 підбирання + 2 передач, Новіков 6 очок + 5 підбирання + 1 передач, Прокопенко 11 очок + 4 підбирання + 1 передач

Раніше, Хімік впевнено обіграв Будівельник.