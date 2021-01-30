 Олімпік поступився Будучності у товариському матчі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Прима вирвав перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи
Сьогодні 14:33 7930 3
Україна вийшла на 3 місце в медальному заліку чемпіонату Європи
Сьогодні 15:40 754
Бех потрапила у ТОП-10 гонки переслідування на чемпіонаті Європи
Сьогодні 12:08 896
Київ-Баскет програв болгарам та вийшов з групи Кубку Європи ФІБА
Вчора 19:54 834 1
УЄФА придумав новий турнір Супер Ліга чемпіонів
Вчора 19:24 3141
Коваленко прибуде до Італії в найближчі години
Вчора 17:09 1476
Прометей здобув третю перемогу у Кубку Європи ФІБА
Вчора 16:56 911
Прима потрапив до ТОП-10 спринту на чемпіонаті Європи
Вчора 16:41 1064
Луческу: Динамо не може купувати дорогих гравців
Вчора 16:24 1444
Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ
Вчора 15:55 1207
Блоги
Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки
Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:43 887
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:37 682
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:30 387
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:23 475
Дівчина дня. Велогонщицю вигнали з команди через фотосесію для Playboy
Дівчина дня. Велогонщицю вигнали з команди через фотосесію для Playboy Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:56 2246
Російський боєць потужним нокаутом знищив серба в першому раунді
Російський боєць потужним нокаутом знищив серба в першому раунді Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:35 466
Усик дав найкорочше інтерв'ю українською мовою
Усик дав найкорочше інтерв'ю українською мовою Андрій Твердохліб
Вчора 18:34 1866 1
Пристрасний поцілунок Роналду в снігу: португалець відпочиває з коханою дівчиною
Пристрасний поцілунок Роналду в снігу: португалець відпочиває з коханою дівчиною Андрій Твердохліб
Вчора 17:04 823
ПСЖ представив дивовижний комплект форми
ПСЖ представив дивовижний комплект форми Valeriy Ruchka
Вчора 15:49 778
Неймовірна Марта! Українська тенісистка з'явилася у вишуканому образі
Неймовірна Марта! Українська тенісистка з'явилася у вишуканому образі Андрій Твердохліб
Вчора 12:16 1977
19 років тому Динамо здобуло Кубок Співдружності, перегравши Спартак. ВІДЕО
19 років тому Динамо здобуло Кубок Співдружності, перегравши Спартак. ВІДЕО Valeriy Ruchka
28.01.2021 10:19 6110
Маліновський забив у ворота Лаціо в Кубку Італії
Маліновський забив у ворота Лаціо в Кубку Італії Valeriy Ruchka
27.01.2021 19:44 1893
Мар'яне, ти що робиш? Мехелен прокоментував гру Шведа
Мар'яне, ти що робиш? Мехелен прокоментував гру Шведа Valeriy Ruchka
27.01.2021 17:39 1898
Рівно три роки тому Усик провів видовищний півфінальний бій WBSS проти Брієдіса
Рівно три роки тому Усик провів видовищний півфінальний бій WBSS проти Брієдіса Valeriy Ruchka
27.01.2021 12:40 713 1
День в історії. 20 років тому Віталій Кличко нокаутував Норріса в першому раунді
День в історії. 20 років тому Віталій Кличко нокаутував Норріса в першому раунді Valeriy Ruchka
27.01.2021 11:01 3737
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:42 Футбол Болонья - Мілан 1:2. Огляд матчу 153
20:28 Футбол Гасперіні не впевнений у трансфері Коваленка 393
20:11 Футбол Зозуля забив Ов'єдо та вивів Альбасете із зони вильоту 531
19:55 Футбол Ланс здолав Монпельє у 22 турі Ліги 1 342
19:45 Футбол Олімпік поступився Будучності у товариському матчі 458
19:32 Хокей. УХЛ Донбас по булітах обіграв Кременчук в УХЛ 771
19:20 Баскетбол Хімік впевнено обіграв Будівельник у Суперлізі 576
19:07 Футбол Реал у меншості поступився Леванте у Ла-Лізі 790
18:55 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Шеффілд Юнайтед, Крістал Пелес здолав Вулвергемптон. Результати 21 туру АПЛ 464
18:44 Теніс Завацька програла фінал турніру ITF 818
18:27 Футбол Баварія знищила Гоффенгайм, Боруссія Д обіграла Аугсбург. Результати 19 туру Бундесліги 1028
18:11 Футбол Динамо поступилося Лудогорцю у товариському матчі 1408
17:54 Футбол Мілан здолав Болонью у Серії А 1089
17:42 Футбол Нападник ФК Львів перейшов у азербайджанський клуб 1073
17:29 Футбол Десна обіграла Шкендію у товариському матчі 1178
17:17 Біатлон Прима: Знав, якщо буду стріляти швидко - буде шанс на подіум 1349
16:58 Футбол Севілья розібралася з Ейбаром у 21 турі Ла-Ліги 1122
16:43 Бокс Бій Усик - Джойс може бути оголошений на початку наступного тижня 2035
16:24 Футбол Ньюкасл несподівано обіграв Евертон у 21 турі АПЛ 1231
16:11 Футбол Зінченко у старті Манчестер Сіті на матч АПЛ 1523
15:53 Футбол Зоря - МФМ 2:1. Огляд матчу 1556
15:43 Блог Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки 893
15:40 Біатлон Україна вийшла на 3 місце в медальному заліку чемпіонату Європи 754
15:25 Хокей Сокіл у напруженому матчі обіграв Краматорськ в УХЛ 2090
15:11 Футбол Тассотті: Коваленко легко впишеться до складу Аталанти 1514

Олімпік поступився Будучності у товариському матчі

Сьогодні 19:45 458 0
Мінімальна поразка Олімпіка
Олімпік поступився Будучності у товариському матчі
#Олімпік, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олімпік у контрольному матчі на зборах у Туреччині поступився чорногорській Будучності.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь команди з Чорногорії.

Актуально: Кам'яний вік: Маркевича обурила ситуація з Шахабом

Наступний контрольний поєдинок команда Климовського зіграє 4 лютого проти львівського Руху.

Товариський матч
30 січня

Будучност - Олімпік 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Бозовіч (пенальті).

Олімпік (1-й тайм): Чекотун - Зотько (Драме 30), Векляк, Пасіч, Снурніцин (Лебеденко 30), Хамелюк, Політило, Тейшейра, Завійський, Каргбо.

Олімпік (2-й тайм): Альімі - Драме, Векляк (Зотько 60), Лебеденко, Альваренга (Снурніцин 60'), Завійський (Бабенко 60), Чогадзе, Політило (Хамелюк 70), Романовський, Беніто, Нкенг

Нагадаємо, Зоря зареєструвала в УАФ попередній контракт з Шахабом.

Коментарі ()