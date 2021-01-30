Олімпік поступився Будучності у товариському матчі

Мінімальна поразка Олімпіка

Джерело - Чемпіон.

Олімпік у контрольному матчі на зборах у Туреччині поступився чорногорській Будучності.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь команди з Чорногорії.

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Наступний контрольний поєдинок команда Климовського зіграє 4 лютого проти львівського Руху.

Товариський матч

30 січня

Будучност - Олімпік 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Бозовіч (пенальті).

Олімпік (1-й тайм): Чекотун - Зотько (Драме 30), Векляк, Пасіч, Снурніцин (Лебеденко 30), Хамелюк, Політило, Тейшейра, Завійський, Каргбо.

Олімпік (2-й тайм): Альімі - Драме, Векляк (Зотько 60), Лебеденко, Альваренга (Снурніцин 60'), Завійський (Бабенко 60), Чогадзе, Політило (Хамелюк 70), Романовський, Беніто, Нкенг

Нагадаємо, Зоря зареєструвала в УАФ попередній контракт з Шахабом.