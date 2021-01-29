Визначилась дата фіналу Кубка Іспанії сезону 2019/20

Матч відбудеться у квітні

Фінальний матч Кубка Іспанії сезону 2019/20 Реал Сосьєдад – Атлетік відбудеться 3 квітня.

Про це повідомляє AS.

Поєдинок повинен був відбутись ще минулого року, але через пандемію Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) перенесла гру на 2021-й, щоб провести її з глядачами. Проте за даними джерела, 3 квітня на стадіоні у Севільї трибуни будуть закритими.

Відзначимо, що чинним володарем трофею поки залишається Валенсія, яка перемагала на турнірі ще у 2019-му.

Нагадаємо, Барселона вибила Райо Вальєкано з Кубка Іспанії.