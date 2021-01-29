 Кейн отримав подвійну травму у матчі проти Ліверпуля | Футбол | Champion.com.ua
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Кейн отримав подвійну травму у матчі проти Ліверпуля

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Жозе Моурінью прокоментував травму Гаррі Кейна
Кейн отримав подвійну травму у матчі проти Ліверпуля
#Кейн, #Тоттенгем

Джерело - football24.ua.

Під час матчу з 20-го туру АПЛ проти Ліверпуля форвард Тоттенгема Гаррі Кейн отримав кілька болючих ударів по ногах.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Жозе Моурінью.

Впродовж першого тайму Кейну кілька разів була потрібна допомога лікарів, а на другу половину гри він на поле вже не вийшов.

"У Кейна травма обох щиколоток. Одна гірша за іншу. Думаю, він пропустить кілька тижнів. Є деякі гравці, яких не можна замінити. Але я вважаю, що ми повинні боротися з цим. Нам не залишається нічого іншого", – розповів Моурінью.

Нагадаємо, Ліверпуль розібрався з Тоттенгемом у 20 турі АПЛ.

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