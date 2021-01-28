Збірна України U-21 дізналася суперників у відборі до Євро-2023

Українська збірна потрапила до групи H

Джерело - УАФ.

Сьогодні у Ньйоні відбулася церемонія жеребкування відбірного турніру Євро-2023 (U-21).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Учасниками чемпіонату Європи 2023 року серед молодіжних збірних стануть 55 команд. Господарі змагань, Румунія та Грузія, отримають перепустки до фінальної частини першості автоматично. Таким чином, у відборі гратимуть 53 європейські збірні, серед яких і команда України. Участь у турнірі зможуть брати гравці, народжені не раніше 1 січня 2000 року.

Відповідно до рейтингу УЄФА (показники у кваліфікаційних та фінальних змаганнях Євро-2017, Євро-2019 та у відборі Євро-2021) команди було розподілено по шести кошиках. Підопічні Руслана Ротаня потрапили до третього та, згідно з регламентом, уникали зустрічі зі збірною Росії.

Згідно з результатами жеребкування, у суперники синьо-жовтим по групі H випали збірні Франції, Сербії, Північної Македонії, Фарерських островів та Вірменії.

Склад груп відбірного турніру Євро-2023 (U-21)

Група A: Хорватія, Австрія, Норвегія, Фінляндія, Азербайджан, Естонія.

Група B: Німеччина, Польща, Ізраїль, Угорщина, Латвія, Сан-Марино.

Група C: Іспанія, Росія, Словаччина, Північна Ірландія, Литва, Мальта.

Група D: Португалія, Греція, Ісландія, Білорусь, Кіпр, Ліхтенштейн.

Група E: Нідерланди, Швейцарія, Болгарія, Вельс, Молдова, Гібралтар.

Група F: Італія, Швеція, Ірландія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Люксембург.

Група G: Англія, Чехія, Словенія, Албанія, Косово, Андорра.

Група H: Франція, Сербія, Україна, Північна Македонія, Фарерські о-ви, Вірменія.

Група I: Данія, Бельгія, Туреччина, Шотландія, Казахстан.

Під час процедури жеребкування 53 команди були розділені на дев'ять груп. У восьми з них - по шість збірних і в одній - п'ять.

У фінальній частині Євро-2023 (U-21) виступатимуть 16 команд - Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-оф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Відбірний турнір: березень 2021 року - червень 2022 року.

Плей-оф: вересень 2022 року.

Фінальний турнір: червень/липень 2023 року.

Поєдинки турніру за участі 16-ти збірних приймуть чотири стадіони в Румунії (два - у Клуж-Напоці й два - у Бухаресті) та чотири у Грузії (у Батумі, Поті й два - у Тбілісі). Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал - у Грузії.

Нагадаємо, Ротань продовжив контракт з молодіжною збірною України.