Піолі: Ібрагімович вибачився за свою поведінку

Головний тренер Мілана Стефано Піолі пояснив поведінку нападника Злата Ібрагімовича у конфлікті з форвардом Інтера Ромелу Лукаку.

Про це розповів сам наставник.

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"Златан вибачився. Він поступив, як справжній чемпіон. Він і є справжній чемпіон. Ібрагімович мав вести себе інакше на полі, але йому дуже хотілося здобути перемогу", - вважає Піолі.