Колишній гравець омського Іртиша помер від удару ножем в серце

Один з колишніх лідерів молодіжного складу Іртишу Єгор Дробиш убитий в Омську в ніч на 27 січня.

Про це повідомляє телеграм-канал LIFE SHOT.

21-річний спортсмен, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, разом з другом йшов з пивного магазину. На вулиці на них напали невідомі з ножем. Футболіст помер від удару ножем в серце на місці. Його друг зараз знаходиться в реанімації у важкому стані.

Дробиш дебютував у складі першої команди омського Іртишу у 2019 році, клуб грає в другому за престижністю дивізіоні РФ.

Раніше, ексгравець Шахтаря перейшов у російський клуб.