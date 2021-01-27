Суркіс: Ми з братом просто врятували Динамо, якого вже не було б

Президенту Динамо Ігорю Суркісу прийняти керівництво київським клубом допомогло знайомство з легендарним наставником Валерієм Лобановським.

Про це розповів сам функціонер.

"Спочатку я всіляко опирався очолити Динамо, тому що розумів, яка це відповідальність. Це не менш відповідально, ніж бути одним з 450 депутатів. Якби якийсь клуб довелося піднімати з низів, не вийшло - ну і не вийшло. Але Динамо - це легендарний клуб, візитна картка України. Від цього клубу і до цього дня вимагають тільки перемог.

Це було дуже важке рішення. Коли мій брат пішов в політику, в парламент, він на той момент був президентом клубу. Він сказав мені: слухай, якщо не ти, то хто? Ми за це взялися. Ми свого часу просто врятували Динамо, якого вже не було б. Кажу з повною відповідальністю.