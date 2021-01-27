 Суркіс: Ми з братом просто врятували Динамо, якого вже не було б | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс: Ми з братом просто врятували Динамо, якого вже не було б

Сьогодні 06:10 567 0
Президент киян згадав, як в 1996 році в клуб прийшов Лобановський
Суркіс: Ми з братом просто врятували Динамо, якого вже не було б
#Суркіс, #Динамо

Джерело - Гордон.

Президенту Динамо Ігорю Суркісу прийняти керівництво київським клубом допомогло знайомство з легендарним наставником Валерієм Лобановським.

Про це розповів сам функціонер.

"Спочатку я всіляко опирався очолити Динамо, тому що розумів, яка це відповідальність. Це не менш відповідально, ніж бути одним з 450 депутатів. Якби якийсь клуб довелося піднімати з низів, не вийшло - ну і не вийшло. Але Динамо - це легендарний клуб, візитна картка України. Від цього клубу і до цього дня вимагають тільки перемог.

Це було дуже важке рішення. Коли мій брат пішов в політику, в парламент, він на той момент був президентом клубу. Він сказав мені: слухай, якщо не ти, то хто? Ми за це взялися. Ми свого часу просто врятували Динамо, якого вже не було б. Кажу з повною відповідальністю.

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Ні, може, і існувало б Динамо. Може, прийшли б інші люди. але на той момент Динамо фактично не було. Ви не розумієте, в якому стані була база. До мене приїжджав Йожеф Сабо, які б у мене не були з ним стосунки, але він стояв біля витоків. Він приїжджав і просив, щоб я дав на воду гроші для комерційних цілей, для футболістів.

У мене була цікава робота, я займався бізнесом. Брат прийняв рішення, правильне чи ні, піти в політику. Потихеньку він сказав, щоб я став контролювати, дивився. Я втягнувся з однієї причини - в 1996 році був запрошений Лобановський. Якби не Лобановський, я був би поруч, допомагав фінансувати команду, але не кинув би все і не поглинув би в цю справу повністю. Тому що він справив на мене велике враження", - відзначив Суркіс.

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