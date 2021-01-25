Челсі незабаром оголосить про призначення Тухеля

У Челсі з'явиться новий головний тренер

Керівництво Челсі визначилося з заміною для Френка Лемпарда, який був звільнений з поста головного тренера команди.

Про це розповів журналіст Фабріціо Романо.

Новим наставником "пенсіонерів" стане німецький фахівець Томас Тухель, який раніше очолював ПСЖ, дортмундську Боруссію і Майнц 05.

За інформацією джерела, сторони узгодили всі умови угоди, а про саме призначення Тухель на пост головного тренера Челсі буде офіційно оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, Абрамович пояснив звільнення Лемпарда.

Також, Рангнік відмовився очолювати Челсі.