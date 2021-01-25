Челсі незабаром оголосить про призначення Тухеля

Джерело - football.ua.
Керівництво Челсі визначилося з заміною для Френка Лемпарда, який був звільнений з поста головного тренера команди.
Про це розповів журналіст Фабріціо Романо.
Новим наставником "пенсіонерів" стане німецький фахівець Томас Тухель, який раніше очолював ПСЖ, дортмундську Боруссію і Майнц 05.
За інформацією джерела, сторони узгодили всі умови угоди, а про саме призначення Тухель на пост головного тренера Челсі буде офіційно оголошено найближчим часом.
Нагадаємо, Абрамович пояснив звільнення Лемпарда.