Десна поступилася Партизану у товариському матчі

Джерело - Чемпіон.
Десна зіграла свій перший спаринг на зборах у Туреччині.
Український клуб поступився Партизану. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь сербського клубу.
Товариський матч
25 січня
Десна - Партизан 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 55 Баебек
Десна: 1 тайм: Паст, Полегенько, Тамм, Імереков, Картушов, Домбровський, Огіря, Калитвинцев, Вакула, Тотовицький, Будківський
2 тайм: Литовка, Мостовий, Конопля, Гітченко, Єрмаков, Білошевський, Арвеладзе, Гуцуляк, Дегтярьов, Шевцов, Безбородько
Нагадаємо, капітан Динамо U-21 перейшов у Десну.