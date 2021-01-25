Десна поступилася Партизану у товариському матчі

Десна мінімально поступилася сербському клубу

Джерело - Чемпіон.

Десна зіграла свій перший спаринг на зборах у Туреччині.

Український клуб поступився Партизану. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь сербського клубу.

Товариський матч

25 січня

Десна - Партизан 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Баебек

Десна: 1 тайм: Паст, Полегенько, Тамм, Імереков, Картушов, Домбровський, Огіря, Калитвинцев, Вакула, Тотовицький, Будківський

2 тайм: Литовка, Мостовий, Конопля, Гітченко, Єрмаков, Білошевський, Арвеладзе, Гуцуляк, Дегтярьов, Шевцов, Безбородько

Нагадаємо, капітан Динамо U-21 перейшов у Десну.