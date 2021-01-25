Динамо завершило збір в ОАЕ та повертається в Україну

Наприкінці тижня Динамо вирушить у Туреччину

Динамо завершило перший збір в ОАЕ і повернеться у Київ.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Вранці команда провела одне тренування, після чого гравці, тренери та персонал відправилися готуватися до вильоту до Києва.

У вівторок і в середу гравці отримають вихідні, а в четвер знову зберуться на клубній базі в Конча-Заспі.

Вже цього тижня, вранці у п'ятницю, 29 січня, динамівці вилітають до Туреччини на другий збір. У планах на турецький збір тренувальна робота і ряд контрольних поєдинків.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию зі збірною Йорданією в контрольному матчі.