Динамо завершило збір в ОАЕ та повертається в Україну

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо завершило перший збір в ОАЕ і повернеться у Київ.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Вранці команда провела одне тренування, після чого гравці, тренери та персонал відправилися готуватися до вильоту до Києва.
У вівторок і в середу гравці отримають вихідні, а в четвер знову зберуться на клубній базі в Конча-Заспі.
Вже цього тижня, вранці у п'ятницю, 29 січня, динамівці вилітають до Туреччини на другий збір. У планах на турецький збір тренувальна робота і ряд контрольних поєдинків.
Нагадаємо, Динамо зіграло внічию зі збірною Йорданією в контрольному матчі.