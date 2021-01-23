Чорноморець має тримісячну заборгованість по зарплаті - ЗМІ

У Чорноморця проблеми із фінансуванням

У Чорноморця виникли серйозні проблеми з виплатою заробітної плати.

Про це повідомляє FootBoom.

Востаннє футболісти отримували гроші за жовтень минулого року. Скоро заборгованість налічуватиме три місяці. У зв'язку з цим команда опинилась перед непростим вибором: виплата боргів або тренувальний збір у Туреччині.

На зимову паузу команда Ковальця пішла на третій сходинці турнірної таблиці Першої ліги, набравши 28 очок.

Раніше, суд відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ ФК Чорноморець.