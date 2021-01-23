 Чорноморець має тримісячну заборгованість по зарплаті - ЗМІ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України фінішувала 8-ю в естафеті на Кубку світу в Антгольці
Сьогодні 17:26 238
Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:30 605
Джима - у ТОП-10 мас-старту на Кубку світу
Сьогодні 14:49 524
Кубок світу-2020/21: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:52 10113
Тайсон може взимку покинути Шахтар
Сьогодні 12:44 756
Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онлайн-трансляція бою UFC-257. LIVE
Сьогодні 12:12 2996 1
Маліновський змушений з травмою грати за Аталанту
Сьогодні 11:31 1027
Ягупова забезпечила Фенербахче важку перемогу у Євролізі
Сьогодні 09:58 1062
Шевченко може замінити Лемпарда у Челсі
Сьогодні 09:44 1222
Луческу хоче підписати капітана Динамо Бухарест
Вчора 23:08 1965
Блоги
Ярмоленко забив за Вест Гем у 1/16 Кубка Англії
Ярмоленко забив за Вест Гем у 1/16 Кубка Англії Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:45 601
Мак-Грегор – Пуар'є: найкращі моменти боїв Конора
Мак-Грегор – Пуар'є: найкращі моменти боїв Конора Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:38 471
Американка зі зламаним носом і розбитими колінами виграла гонку Bandera 100K
Американка зі зламаним носом і розбитими колінами виграла гонку Bandera 100K Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:16 454
День в історії. Українська битва за шахову корону в Москві
День в історії. Українська битва за шахову корону в Москві Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:03 540
Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов
Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов Андрій Твердохліб
Вчора 21:11 688
Мак-Грегор - Пуар'є: останній шанс легендарного ірландця?
Мак-Грегор - Пуар'є: останній шанс легендарного ірландця? Андрій Твердохліб
Вчора 19:52 927
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди Андрій Твердохліб
Вчора 19:31 1577
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео Андрій Твердохліб
Вчора 17:01 1311
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії Андрій Твердохліб
Вчора 08:08 2038
Народна депутатка з'явилася на публіці у вишуканому образі
Народна депутатка з'явилася на публіці у вишуканому образі Андрій Твердохліб
Вчора 08:07 1751
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:07 Футбол Шахтар розписав мирову з Лудогорцем у контрольному матчі 170
17:53 Футбол Рома вирвала перемогу у Спеції в 19 турі Серії А 134
17:45 Блог Ярмоленко забив за Вест Гем у 1/16 Кубка Англії 624
17:40 Футбол Саутгемптон переміг Арсенал та вийшов до 1/8 Кубку Англії 144
17:30 ММА Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онлайн-трансляція 605
17:26 Біатлон Збірна України фінішувала 8-ю в естафеті на Кубку світу в Антгольці 238
17:09 Хокей Донбас здолав Білий Барс у 28 турі УХЛ 177
16:50 Футбол Швед - в основі Мехелена на матч проти Ейпена 232
16:38 Блог Мак-Грегор – Пуар'є: найкращі моменти боїв Конора 474
16:33 Футбол Ярмоленко у стартовому складі Вест Гема на матч Кубку Англії 234
16:29 ММА UFC 257. Мак-Грегор проти Паур'є та інші бої вечора в Абу-Дабі 152
16:24 Бокс Воррен: Джойс переможе Усика 267
16:16 Блог Американка зі зламаним носом і розбитими колінами виграла гонку Bandera 100K 456
16:10 Хокей Крижані Вовки – Краматорськ 2:5. Огляд матчу 240
16:06 ММА Мак-Грегор – Пор'є: де і коли дивитися бій UFC 257 3957
15:54 Олімпійські Ігри-2020 МОК планує вакцинувати всіх учасників Олімпіади 253
15:42 Футбол Дніпро-1 розірвало контракт з захисником 272
15:25 Футбол Чорноморець має тримісячну заборгованість по зарплаті - ЗМІ 308
15:14 Хокей. УХЛ Краматорськ розібрався з Крижаними Вовками в УХЛ 295
14:58 Футбол Челсі не планує запрошувати Аллегрі 501
14:49 Біатлон Джима - у ТОП-10 мас-старту на Кубку світу 524
14:31 ММА Тренер виділив неймовірну форму Мак-Грегора 402
14:15 Футбол Зоря хотіла обміняти Шахаба на Махарадзе 402
14:01 RunNews Що не так з New Run та про нові трейли в України від Power Space Team - Пейсмейкери 155
13:56 Футбол Леванте - Вальядолід 2:2. Огляд матчу 276

Чорноморець має тримісячну заборгованість по зарплаті - ЗМІ

Сьогодні 15:25 308 0
У Чорноморця проблеми із фінансуванням
Чорноморець має тримісячну заборгованість по зарплаті - ЗМІ
#Чорноморець

Джерело - footboom.com.

У Чорноморця виникли серйозні проблеми з виплатою заробітної плати.

Про це повідомляє FootBoom.

Востаннє футболісти отримували гроші за жовтень минулого року. Скоро заборгованість налічуватиме три місяці. У зв'язку з цим команда опинилась перед непростим вибором: виплата боргів або тренувальний збір у Туреччині.

На зимову паузу команда Ковальця пішла на третій сходинці турнірної таблиці Першої ліги, набравши 28 очок.

Раніше, суд відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ ФК Чорноморець.

Коментарі ()