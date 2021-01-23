Мбаппе веде переговори про продовження контракту з ПСЖ

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе веде активні переговори зі своїм нинішнім клубом про можливість продовження контракту.

Про це повідомляє Telefoot.

Чинна угода "червоно-синіх" з французьким футболістом розрахована до кінця червня 2022 року.

"Моє майбутнє в ПСЖ? Ми обговорюємо з клубом. Я думаю про це. Якщо я продовжу контракт, це означає, що я буду інвестувати в довгострокову перспективу у Франції. Я відчуваю себе тут добре. Незабаром мені належить зробити вибір", - розповів сам Мбаппе.