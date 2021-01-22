Рома визначилася з пріоритетним кандидатом на заміну Фонсеці

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Роми Паулу Фонсека може покинути клуб найближчим часом.
Про це повідомляє Football Italia.
Крісло під португальцем "захиталося" після того, як Рома поступилася Спеції у Кубку Італії. Боси римського клубу незадоволені результатами команди і вже почали підшукувати 47-річному фахівцеві заміну.
Головним кандидатом на пост наставника є колишній тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі. Італієць вже дав згоду на роботу в Ромі і обговорив з керівництвом клубу фінансові умови контракту.
Відзначається, що Фонсека може покинути свій пост, якщо римський клуб не виграє у Спеції в рамках Серії А.
Нагадаємо, Рома хоче підписати Гомеса.