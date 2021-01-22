Рома визначилася з пріоритетним кандидатом на заміну Фонсеці

Рома може змінити головного тренера

Головний тренер Роми Паулу Фонсека може покинути клуб найближчим часом.

Про це повідомляє Football Italia.

Крісло під португальцем "захиталося" після того, як Рома поступилася Спеції у Кубку Італії. Боси римського клубу незадоволені результатами команди і вже почали підшукувати 47-річному фахівцеві заміну.

Головним кандидатом на пост наставника є колишній тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі. Італієць вже дав згоду на роботу в Ромі і обговорив з керівництвом клубу фінансові умови контракту.

Відзначається, що Фонсека може покинути свій пост, якщо римський клуб не виграє у Спеції в рамках Серії А.

Нагадаємо, Рома хоче підписати Гомеса.