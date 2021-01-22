Суркіс пропонував Путіну провести чемпіонат Європи разом з Україною

Колишній президент Федерації футболу України Григорій Суркіс пропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести Євро-2012.

Про це розповів журналіст Дмитро Гордон.

"Чому Україна не провела цей турнір одна, без Польщі? Україна була ще не в змозі, враховуючи і досвід проведення таких змагань, і їхню соціальну значимість в європейській спільноті. Україна була не готова провести Євро сама, а з Польщею це було політично правильно і доцільно.

До речі, наскільки я знаю, Григорій Суркіс і Володимиру Путіну пропонував, щоб це був турнір, проведений спільно Україною і Росією. Але Путін тоді сказав, мовляв, якщо Росія зважиться проводити, то вона сама в змозі провести.

Приблизно така була розмова, як мені говорили ті, хто його чув", - розповів Гордон.