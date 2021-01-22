Суркіса оштрафували на 50 тис гривень за скандальні висловлювання

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував президента Динамо Ігоря Суркіса на 50 тис гривень.

Про це повідомляє пресслужба УАФ,

Підставою для прийняття рішення став висновок Комітету етики та чесної гри УАФ, який встановив наявність порушень у висловлюваннях президента Динамо під час телеінтерв’ю 2 серпня 2020 року.

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Сам вислів не вказується, однак імовірно йдеться про слова Суркіса про віце-президента УАФ Вадима Костюченка.