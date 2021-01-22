 Суркіса оштрафували на 50 тис гривень за скандальні висловлювання | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Дудченко був за крок від медалі в індивідуальній гонці на Кубку світу
Сьогодні 15:46 520
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист працює в Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України
Сьогодні 15:07 4492
Антгольц-2021. Чоловіча Індивідуальна гонка 20 км: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:14 1453
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії
Сьогодні 08:08 1504
Миколенко у січні може перейти до Інтера
Сьогодні 07:20 1505
Джойс: Вірю в свою перемогу над Усиком
Сьогодні 06:25 1376
Гол Яремчука не приніс перемогу Генту у 25 турі Ліги Жупіле
Вчора 23:57 871
Зоря запропонувала 300 тисяч євро за Шахаба
Вчора 22:39 722
УПЛ не ввійшла до ТОП-20 найкращих ліг року
Вчора 21:09 819
Джима: Мені вдалося дотерпіти і я стала другою
Вчора 19:09 2035
Блоги
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:08 1503
Народна депутатка з'явилася на публіці у вишуканому образі
Народна депутатка з'явилася на публіці у вишуканому образі Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:07 1393
Як Джима здобувала першу медаль в сезоні. Відеоогляд гонки
Як Джима здобувала першу медаль в сезоні. Відеоогляд гонки Valeriy Ruchka
Вчора 18:42 3319
Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт
Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт Valeriy Ruchka
Вчора 13:51 2282
Сьомий день карантину. Костюк продовжує підготовку до Australian Open
Сьомий день карантину. Костюк продовжує підготовку до Australian Open Valeriy Ruchka
Вчора 13:47 534
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:44 Футбол Арсенал підсилився голкіпером 19
16:29 Футбол Дніпро-1 узгодив трансфер французького півзахисника 137
16:14 Футбол Суркіса оштрафували на 50 тис гривень за скандальні висловлювання 203
15:54 Футбол Челсі знайшов заміну Лемпарду 659
15:46 Біатлон Дудченко був за крок від медалі в індивідуальній гонці на Кубку світу 520
15:39 Бокс DAZN підтвердив дату бою Альварес - Їлдирим 217
15:36 Беттінг Як робити ставки на футбол в БК Фаворит 144
15:31 Хокей Олімпійського чемпіона посадили до в'язниці 213
15:20 Бокс Ф'юрі пообіцяв за три раунди нокаутувати Джошуа 335
15:08 ММА Мак-Грегор закликав UFC позбавити Хабіба чемпіонського титулу 282
15:07 Футбол Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист працює в Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 4492
14:55 Футбол Зідан здав позитивний тест на коронавірус 230
14:39 Футбол Відхилено апеляцію Барселони щодо дискваліфікації Мессі 484
14:25 ММА Мак-Грегор і Пор'є зважились перед боєм на турнірі UFC 257 405
14:09 Футбол Брюгге продав свого лідера у Монако 868
13:56 Беттінг Як робити ставки на футбол у Парі-матч 251
13:51 Футбол Яремчук отримав найвищу оцінку за матч з Генком 539
13:33 ММА Стало відомо, скільки Мак-Грегор та Пор'є зароблять за бій 519
13:15 Футбол Скандальний український нападник перейшов до Металу 562
13:14 Пряма трансляція Антгольц-2021. Чоловіча Індивідуальна гонка 20 км: онлайн-трансляція. LIVE 1453
12:57 Баскетбол Лень веде переговори з Вашингтоном 461
12:41 Футбол Тулуза перебила пропозицію Динамо щодо Ірандуста 546 1
12:33 Беттінг Прогнози на Першу лігу України: хто може вийти в УПЛ? 473 1
12:25 Теніс Снігур програла у півфіналі турніру ITF в ОАЕ 441
12:09 Бокс Портер: Лопес став одним з найкращих боксерів 481

Суркіса оштрафували на 50 тис гривень за скандальні висловлювання

Сьогодні 16:14 203 0
Суркіса оштрафували на 50 тис гривень за скандальні висловлювання
#УАФ, #Суркіс, #Динамо

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував президента Динамо Ігоря Суркіса на 50 тис гривень.

Про це повідомляє пресслужба УАФ,

Підставою для прийняття рішення став висновок Комітету етики та чесної гри УАФ, який встановив наявність порушень у висловлюваннях президента Динамо під час телеінтерв’ю 2 серпня 2020 року.

Актуально: Суркіс: Суддями керує не Лучі, а негідник, якого виростив я

Сам вислів не вказується, однак імовірно йдеться про слова Суркіса про віце-президента УАФ Вадима Костюченка.

Коментарі ()