Джерело - ФК Нива.
Новим президентом вінницької Ниви став 27-річний Артур Загорулько.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У своїй кар'єрі гравця він грав за молодіжку Шахтаря, Зорю, Ворсклу, Маріуполь, Олімпік. У сезоні 2014/15 був найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату України в складі Шахтаря. У 2019 став гравцем вінницької Ниви (21 матч, 8 голів).
21 січня відбувся останній етап передачі прав власності клубу Нива Вінниця, і Артур Загорулько отримав їх без будь-якої компенсації.
Раніше, Кривбас підписав колишнього захисника Інгульця.