Загорулько нині буде керувати клубом Нива

Джерело - ФК Нива.

Новим президентом вінницької Ниви став 27-річний Артур Загорулько.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У своїй кар'єрі гравця він грав за молодіжку Шахтаря, Зорю, Ворсклу, Маріуполь, Олімпік. У сезоні 2014/15 був найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату України в складі Шахтаря. У 2019 став гравцем вінницької Ниви (21 матч, 8 голів).

21 січня відбувся останній етап передачі прав власності клубу Нива Вінниця, і Артур Загорулько отримав їх без будь-якої компенсації.

Раніше, Кривбас підписав колишнього захисника Інгульця.