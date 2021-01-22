Атлетіко вирвав перемогу в Ейбара у 19 турі Ла-Ліги

Рахунок у матчі відкрив голкіпер господарів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру іспанської Ла-Ліги Ейбар вдома приймав Атлетіко.

Голкіпер Ейбара Дмітрович на 12-ій хвилині матчу реалізував пенальті та вивів свою команду вперед. На сороковій хвилині Суарес зрівняв рахунок. На 89-ій хвилині матчу Суарес реалізував пенальті та приніс перемогу гостям.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

19 тур, 21 січня

Ейбар - Атлетіко 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Дмітрович (пен), 1:1 - 40 Суарес, 1:2 - 89 Суарес (пен)

Нагадаємо, Барселона у додатковий час здолала Корнелью в 1/8 фіналу Кубку Іспанії.