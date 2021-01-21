Шахтар не планує продавати Соломона

Один з ТОП-клубів Італії пропонував Шахтареві 35-40 млн євро за хавбека Манора Соломона.

Про це повідомляє Sport1.

"Гірникам" також пропонували наступні бонуси з цього трансферу, але вони відхилили пропозицію.

Шахтар не має наміру продавати Соломона ні під час зимового трансферного вікна, ні влітку. Донеччани розраховують, що коли фінансова ситуація клубів покращиться після кризи через коронавірусу, тоді зможуть виручити з переходу ізраїльтянина близько 50-60 млн євро.

Інші клуби теж цікавилися можливістю трансферу Соломона, але Шахтар відмовився розглядати їх пропозиції.

Раніше повідомлялося, що Арсенал провів переговори з оточенням Соломона.