Роналду - найкращий бомбардир в історії футболу

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду побив рекорд чеського нападника Йозефа Біцау та став найкращим бомбардиром в історії світового футболу.

Про це повідомила Squawka.

Кріштіану Роналду забив 760-й гол у кар'єрі. Сталося це у матчі за Суперкубок Італії, в якому Ювентус обіграв Наполі.

Для португальця цей м'яч став рекордним: він став найкращим бомбардиром в історії в офіційних іграх за клуби і збірну (760 м'ячів).

⬡ 1,040 games

⬢ 760 goals

⬡ 30 trophies



Cristiano Ronaldo has now scored more goals than any other player on record, surpassing Josef Bican’s official total of 759. 🐐 pic.twitter.com/rAN0rsYru6