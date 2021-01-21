Морозюк: Гармаш міг краще себе проявити в Різеспорі

Захисник турецького Різеспор Микола Морозюк проаналізував виступ в команді Дениса Гармаша, який повернувся в Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Оцінка виноситься за результатом. Якщо за п'ятибальною шкалою, то це двійка. Що стосується гри, то відрізками ми мали непоганий вигляд. У моєму розумінні, команда може досягати результату, якщо вона показує стабільну гру протягом 90 хвилин. У нас не тільки в січні, а взагалі протягом усієї першої частини чемпіонату одна-дві гри добре складаються, а потім так собі. Тому, в цілому грою команди я незадоволений. Сподіваюся, надалі все буде набагато краще.

Як таких конкретних завдань у нас немає. Команда посилилася хорошими гравцями, але складно відразу відповісти, чому ми показуємо таку гру, не таку, як хочеться. Звичайно, впливають травми і коронавірус. Хоча говорили про єврокубки. Але ці два місяці невпевнено грали. Зараз ми знаходимося ближче до зони вильоту. Виграємо один-два матчі, будемо в зоні єврокубків. Я сподіваюся, що в Різеспорі все зміниться в кращий бік.

Без Гармаша не те щоб нудно. Але я сподівався, що Денис залишиться в Різеспорі. Я думаю, якоюсь мірою і він усвідомлює, що в чомусь винен. Знаю, що у Гармаша було бажання тут залишитися. Але в цілому Денис міг набагато краще проявити себе. Я знаю це. Може, несерйозно поставився, може, думав, що буде набагато простіше. Звичайно, було б веселіше, якби Денис був тут", - сказав Морозюк.