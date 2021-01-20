Лунін став другим наймолодшим воротарем-дебютантом Реала

У молодшому віці серед кіперів за Бланкос виходив лише Люка Зідан

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Андрій Лунін став лише другим за віком наймолодшим воротарем Реала на момент свого дебюту.

Про це повідомляє Opta.

На сьогодні кіперу - 21 рік і 344 дні.

1 - Andriy Lunin 🇺🇦 (21 años y 344 días) disputará su primer partido oficial como jugador del Real Madrid, segundo portero más joven que debuta con Zinedine Zidane tras el hijo de este, Luca 🇫🇷 (20 y 232). Estreno. pic.twitter.com/ysUN5vzpzw — OptaJose (@OptaJose) January 20, 2021

Як і раніше наймолодшим дебютантом мадридців серед воротарів є син нинішнього тренера команди Зінедіна Зідана Люка (20 років і 232 дні).

Українець вийшов у стартовому складі на матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Алькояно (1:0 до перерви).