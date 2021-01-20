Селюк: Мессі? Кар'єра без червоної картки - несолідно

Вилучення нападника Барселони Ліонеля Мессі у фіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетіка Більбао було на фоні емоцій гравця.

Про це заявив відомий український агент Дмитро Селюк.

"В Барселоні зараз багато негативних моментів, багато нервозу, ще й вибори президента клубу на носі. Плюс, ситуація з майбутнім Мессі десь чинить психологічний вплив.

Безумовно, Ліонель завжди був більш спокійним гравцем. Коли була стара гвардія футболістів, йшли, говорили і розбиралися на полі інші футболісти, той же Хаві виконував багато таких функцій. Мессі завжди захищали від подібних моментів.

У матчі з Атлетіком, я думаю, десь емоції його перебрали через це, але це таке, це теж буває. Провести кар'єру без єдиної червоної картки якось навіть не солідно. У Мессі є всі призи, але не було червоної картки. Повинен же був він її десь взяти?", - зазначив Селюк.