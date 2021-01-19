Андерлехт без Михайліченка розгромив Шарлеруа у 25 турі Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.
У матчі 25-го туру бельгійської Ліги Жупіле Андерлехт приймав Шарлеруа.
Господарі святкували перемогу з рахунком 3:0. Ця перемога дозволила Андрелехту піднятися на третє місце у турнірній таблиці.
Українець Богдан Михайліченко пропустив матч через травму.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
25 тур, 19 січня
Андерлехт - Шарлеруа 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Нмеча (пен), 2:0 - 45+1 Влап (пен), 3:0 - 81 Амузу
Раніше повідомлялося, що Рух безкоштовно відпустить Кухаревича в Андерлехт.