Андерлехт без Михайліченка розгромив Шарлеруа у 25 турі Ліги Жупіле

Українець пропустив матч через травму

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру бельгійської Ліги Жупіле Андерлехт приймав Шарлеруа.

Господарі святкували перемогу з рахунком 3:0. Ця перемога дозволила Андрелехту піднятися на третє місце у турнірній таблиці.

Українець Богдан Михайліченко пропустив матч через травму.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

25 тур, 19 січня

Андерлехт - Шарлеруа 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Нмеча (пен), 2:0 - 45+1 Влап (пен), 3:0 - 81 Амузу

Раніше повідомлялося, що Рух безкоштовно відпустить Кухаревича в Андерлехт.