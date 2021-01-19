Лунін потрапив до заявки Реала на матч Кубку Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Реал визначився із заявкою команди на матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Алькояно.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
Основні захисники Серхіо Рамос і Даніель Карвахаль пропустять зустріч через травми. Захиснику Рафаелю варанів і Тоні Кроосу наданий відпочинок, зате очікується, що Андрій Лунін вийде в стартовому складі і дебютує за Реал
Заявка Реала:
Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Дієго Альтубе;
Захисники: Едер Мілітао, Начо, Марсело, Альваро Одріосола, Ферлан Менді, Віктор Чуст;
Півзахисники: Тоні Кроос, Каземіро, Федеріко Вальверде, Іско, Антоніо Бланко;
Нападники: Еден Азар, Карім Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Вінісіус Жуніор, Маріано Діас.
📋✅ ¡Nuestra convocatoria para enfrentarnos al @CD_Alcoyano!#RMCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/0SEoF1fNEM— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2021
Поєдинок відбудеться 20 січня о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Реал може підписати Тете.