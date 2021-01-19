Баварія отримала суперника у клубному чемпіонаті світу

Змагання відбудуться 4-11 лютого 2021 року

Джерело - Чемпіон.

19 січня в штаб-квартирі ФІФА в Цюриху відбулося жеребкування Клубного чемпіонату світу 2020, який відбудеться в Катарі, у місті Ер-Райян.

Змагання відбудуться 4-11 лютого 2021 року.

У клубному чемпіонаті світу з футболу гратимуть 6 команд:

Баварія (Німеччина) – з півфіналу, клуб з Бразилії - з півфіналу, Тигрес (Мексика), Ульсан Хенде (Південна Корея), Аль-Ахлі (Єгипет) та Аль-Духаїль (Катар).

Останнім учасником стане переможець фіналу Кубка Лібертадорес 2020, запланованого на 30 січня, між бразильськими командами Палмейрас і Сантос.

При цьому Баварія і клуб з Бразилії розпочнуть з півфіналу, а решта 4 команди - з чвертьфіналу. Раніше новозеландський клуб Окленд у зв'язку з пандемією COVID-19 відмовився від участі в турнірі.

Результати жеребкування Клубного чемпіонату світу 2020

1/4 фіналу, 4 лютого

04.02. Тигрес (Мексика) - Ульсан Хенде (Південна Корея)

04.02. Аль-Духаїль (Катар) - Аль-Ахлі (Єгипет)

1/2 фіналу, 7-8 лютого

07.02. Клуб з Бразилії - Тигрес (Мексика) / Ульсан Хенде (Південна Корея)

08.02. Аль-Духаїль (Катар) / Аль-Ахлі" (Єгипет) - Баварія (Німеччина)

Вирішальні матчі

Матч за 5 місце - 7 лютого

Матч за 3 місце - 11 лютого

Фінал - 11 лютого

Нагадаємо, Баварія з труднощами перемогла Фрайбург у 16 турі Бундесліги.