Барселона подасть апеляцію на дискваліфікацію Мессі

Гравець пропустить два матчі

Барселона вирішила подати апеляцію на дискваліфікацію нападника команди Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст отримав першу червону картку в період виступів за блаугранас.

Мессі отримав двоматчеву дискваліфікацію. Він пропустить матч Кубка Іспанії проти Корнелія і гру ла ліги з Ельче.

Раніше аргентинець був видалений у фінальному матчі Суперкубка Іспанії проти Атлетіка (2:3). Він отримав червону картку після того, як ударив форварда Асьєра Вільялібре ззаду по голові. Суддя вилучив гравця після відеоперегляду.

Якби комітет зі змагань розцінив дії гравця як навмисну ​​агресію, то він міг отримати максимальний термін дискваліфікації - 12 матчів.