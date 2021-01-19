Барселона подасть апеляцію на дискваліфікацію Мессі

Джерело - UA-футбол.
Барселона вирішила подати апеляцію на дискваліфікацію нападника команди Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст отримав першу червону картку в період виступів за блаугранас.
Мессі отримав двоматчеву дискваліфікацію. Він пропустить матч Кубка Іспанії проти Корнелія і гру ла ліги з Ельче.
Раніше аргентинець був видалений у фінальному матчі Суперкубка Іспанії проти Атлетіка (2:3). Він отримав червону картку після того, як ударив форварда Асьєра Вільялібре ззаду по голові. Суддя вилучив гравця після відеоперегляду.
Якби комітет зі змагань розцінив дії гравця як навмисну агресію, то він міг отримати максимальний термін дискваліфікації - 12 матчів.