Скаут Шахтаря назвав найбільш проблемні позиції у команді

Шахтарю буває важко знайти гравця на позицію крайнього захисника тому, що футболіст за нинішньої тактики команди повинен вміти атакувати.

Про це заявив головний скаут гірників Жозе Боту.

"Усі позиції важливі, але на деякі ми звертаємо більше уваги. Наприклад, на флангових захисників. У Шахтарі вони більше атакують. Якщо в інших командах потрібні захисники, які просто сильні в обороні, то стиль нашої команди вимагає захисників, які вміють підключатися до атак.

Це ж стосується вінгерів - вони повинні вміти оборонятися. Не так легко знайти таких футболістів, але ми їх знаходимо. Один з них - Додо.

Під стиль гри Шахтаря складно знайти крайніх захисників з потрібним набором якостей", - сказав Боту.