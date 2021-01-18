Визначилась дата розгляду рішення щодо дискваліфікації Мессі

Нападник може отримати тривалу дискваліфікацію

Стало відомо, коли буде прийнято рішення по дискваліфікації форварда Барселони Ліонеля Мессі після вилучення в матчі за Суперкубок Іспанії проти Атлетіка.

Про це повідомляє RAC1.

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Комітет з проведення змагань винесе рішення у вівторок, 19 січня.

Якщо Комітет з проведення змагань визнає поведінку аргентинця, який вдарив нападника Атлетіка Асьєра Вільялібре по потилиці, агресивним, то мінімальний термін покарання для гравця Барси складе 4 матчі, а максимальний - 12 ігор.

Покарання, накладені на гравців за підсумками матчу за Суперкубок, поширюються на всі національні турніри Іспанії.

Відзначимо, що це перше вилучення Мессі в клубній кар'єрі.