Вест Гем - Вест Бромвіч: онлайн-трансляція матчу 18 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка у відкладеній грі 18 турі Англійської Прем'єр-ліги прийматиме Весь Бромвіч. Матч відбудеться у вівторок, 19 січня, о 20:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Вест Гем - Вест Бромвіч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин лдо початку гри.

У 19 турі молотобійці перемогли Барнлі (1:0), а Вест Бромвіч здолав Вулвергемптон (2:3). Вест Гем у 18 матчах набрав 29 очок і посідає 9 сходинку в чемпіонаті. У Вест Брома - 11 очок і 19 місце.