Левандовський встановив черговий рекорд у Бундеслізі

У 16-му турі Бундесліги чемпіон Німеччини переміг Фрайбург (2:1), а Роберт Левандовський встановив новий рекорд.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Левандовський забив перший гол у матчі. Для польського форварда цей гол став 21-м у нинішньому чемпіонаті Німеччини.

Левандовський став першим футболістом в історії Бундесліги, який за 16 турів забив таку кількість голів.

У минулому сезоні Роберт Левандовський в 31 матчі чемпіонату забив 34 голи.

2️⃣1️⃣ goals after 1️⃣6️⃣ matchdays



𝘼𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 new record for Robert Lewandowski 🤯 pic.twitter.com/eIDLIuKKrh