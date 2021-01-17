Левандовський встановив черговий рекорд у Бундеслізі

Джерело - Чемпіон.
У 16-му турі Бундесліги чемпіон Німеччини переміг Фрайбург (2:1), а Роберт Левандовський встановив новий рекорд.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Левандовський забив перший гол у матчі. Для польського форварда цей гол став 21-м у нинішньому чемпіонаті Німеччини.
Левандовський став першим футболістом в історії Бундесліги, який за 16 турів забив таку кількість голів.
У минулому сезоні Роберт Левандовський в 31 матчі чемпіонату забив 34 голи.
2️⃣1️⃣ goals after 1️⃣6️⃣ matchdays— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 17, 2021
𝘼𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 new record for Robert Lewandowski 🤯 pic.twitter.com/eIDLIuKKrh