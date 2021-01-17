 Левандовський встановив черговий рекорд у Бундеслізі | Футбол | Champion.com.ua
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Левандовський встановив черговий рекорд у Бундеслізі

Вчора 22:39 348 0
Нападник Баварії переписує рекорди чемпіонату Німеччини
Левандовський встановив черговий рекорд у Бундеслізі
#Баварія, #Левандовський

Джерело - Чемпіон.

У 16-му турі Бундесліги чемпіон Німеччини переміг Фрайбург (2:1), а Роберт Левандовський встановив новий рекорд.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Левандовський забив перший гол у матчі. Для польського форварда цей гол став 21-м у нинішньому чемпіонаті Німеччини.

Левандовський став першим футболістом в історії Бундесліги, який за 16 турів забив таку кількість голів.

У минулому сезоні Роберт Левандовський в 31 матчі чемпіонату забив 34 голи.

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