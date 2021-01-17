 Алієв: Незручно, коли швидко розмовляють українською, не розумію слова | Футбол | Champion.com.ua
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Алієв: Незручно, коли швидко розмовляють українською, не розумію слова

Сьогодні 19:09 748 1
Колишній футболіст киян прокоментував свій дебют як експерта у програмі
Алієв: Незручно, коли швидко розмовляють українською, не розумію слова
#Алієв

Джерело - ТК Футбол.

Колишній збірної України Олександр Алієв залишився задоволений роботою в компанії Влади Седан, Віктора Вацка та Андрія Столярчука у програмі Вмикай Підігрів на телеканалі Футбол. 

Про це заявив сам Алієв.

"Хочу привітати Владу. Це її початок, нехай продовжує в тому ж дусі. Зручно чи не зручно працювати? Незручно, коли швидко розмовляють українською мовою. Ось іноді деякі слова не розумію. А так усе нормально. Про футбол я завжди люблю поговорити і висловити свою думку.

Тим більше, що в ефірі Влада Седан. Всі будуть дивитися тільки на Владу. Ще раз хочу побажати їй успіху і щоб вона переплюнула Великий футбол", - заявив Алієв.

Раніше Алієв оцінив рівень української Прем'єр-ліги і Віктора Циганкова.

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