Кротоне розгромив Беневенто, Сассуоло врятувався від поразки у 18 турі Серії А

Кротоне залишився на останньому місці у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У 18-му турі італійської Серії А Кротоне приймав Беневенто, а Парма завітала в гості до Сассуоло.

Кротоне святкував впевнену перемогу з рахунком 4:1. Сассуоло наприкінці матчу уникнув поразки від Парми.

Чемпіонат Італії - Серії А

18 тур, 17 січня

Кротоне - Беневенто 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Глік (авт), 2:0 - 29 Сімі, 3:0 - 54 Сімі, 4:0 - 65 Вулич, 4:1 - 82 Фальке

Сассуоло - Парма 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Куцка, 1:1 - 90+3 Джурічич (пен)

Раніше, Наполі знищив Фіорентину у 18 турі Серії А.