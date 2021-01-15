Сульшер: Ліверпуль? Манчестер Юнайтед може перемогти будь-кого

Ліверпуль стане справжньою перевіркою можливостей Манчестер Юнайтед в АПЛ.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Будь-яка команда починає матч з думкою, що може його виграти. Ми знаємо, що можемо обіграти кого завгодно, де завгодно, в будь-який момент. Так що підходити до гри з відчуттям, що, зігравши в кращий футбол, ми можемо виграти, приємно.

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Це тест, справжня перевірка того, яке насправді наше становище, тому що Ліверпуль на Енфілді - одне з найскладніших випробувань.

Я швидше віддам перевагу бути на вершині таблиці, ніж наздоганяти. Але зараз ми претенденти, мисливці, що женуться за чемпіонами. Так відбувається протягом довгого сезону, Ліверпуль - ті, кого всі хочуть обіграти.

Удома вони неймовірні, так що ми повинні бути скромними, повинні боротися за кожен сантиметр поля. Будь-яка дрібниця може стати вирішальною в такій грі", - сказав Сульшер.