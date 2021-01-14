Берлусконі госпіталізований через проблеми з серцем

Колишній власник Мілана перебуває в лікарні Монако

Колишній прем'єр-міністр Італії та ексвласник Мілана Сільвіо Берлусконі госпіталізований.

Про це повідомляє Ansa.

84-річний перебував з робочим візитом в Монако. Там функціонер відчув проблеми з серцем і моментально був доставлений в лікарню.

Лікарі заборонили перевозити Берлусконі в Італії через можливе погіршення стану здоров'я.

Нагадаємо, Берлусконі є власником Монци, яка виступає в Серії Б. У вересні 2020 го року Сільвіо переніс коронавірус.

Раніше повідомлялося, що колишній президент ФІФА потрапив до лікарні у важкому стані.