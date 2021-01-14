Джерело - sport.ua.
Найдорожчим українським гравцем є Віктор Циганков, вартість його становить 24 мільйони євро.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Друге місце в рейтингу займає хавбек Аталанти Руслан Маліновський (21 мільйон), а третє - захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко (20 мільйонів).
До ТОП-5 потрапили захисник Динамо Віталій Миколенко (15 мільйонів) і нападник Гента Роман Яремчук (11 мільйонів).
У нинішньому сезоні Віктор Циганков зіграв 12 матчів в УПЛ, в яких забив 8 голів і віддав дві гольові передачі.