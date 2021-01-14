Працівники білоруського підприємства Білоруськалій випустили заяву, в якій залишилися незадоволені тим фактом, що клуб Шахтар Солігорськ проводить дорогі трансфери.

Про це повідомляє Трибуна Білорусь.

Білоруськалій є головним спонсором команди, в якій працює український тренер Роман Григорчук. За останні дні клуб оформив ряд трансферів, в тому числі форварда Вінсента Езе, за якого віддали 300 тисяч євро.

"Своїми кров'ю і потом працівники Білоруськалію оплачують такі покупки. Задайте собі питання: Невже на підприємстві все настільки добре, що можна дозволити собі подібні витрати? Вирішено питання з вентиляцією в шахтах, з запчастинами? Невже не можна витратити ці гроші з користю для робітників?.

Звичайно можна! І ми впевнені, що кожен з тих, хто читає знайде десятки варіантів, як зробити це розумно.

Але навіщо? Адже робочі все оплатять і так. Вони задоволені тією кісткою, у вигляді лукавого підвищення зарплати, яку ми їм кинули! - ось що скажуть холуї з адміністрації. Чи мають вони рацію? Час покаже. Терпіння у робочих багато. Але воно не безмежне", - йдеться в заяві.