 Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 15:46 478
Джима та Семеренко потрапили до ТОП-30 спринту на Кубку світу
Сьогодні 16:51 336
Тащи розірвав контракт із Санкт-Паулі
Сьогодні 12:14 1680
Кубок світу-2020/21: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 11:50 6312
Дніпро-1 підписав Махарадзе
Сьогодні 11:47 1407
Михайлюк зіграв найрезультативніший матч у сезоні
Сьогодні 08:44 2127
Гольштайн несподівано вибив Баварію з Кубка Німеччини
Сьогодні 08:28 2545
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт в Обергофі
Сьогодні 08:00 7092
Збірна України назвала склад на жіночий спринт в Обергофі
Вчора 19:59 3536
Шахаб проігнорував тренування дубля Олімпіка
Вчора 19:48 2742
Блоги
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:41 231
Шестиразова володарка Золотого м'яча оголосила про заручини з одноклубницею. Фото закоханих дівчат
Шестиразова володарка Золотого м'яча оголосила про заручини з одноклубницею. Фото закоханих дівчат Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:10 253 1
Безліч дублів, щоб записати маленьке привітання. Як Андрій Шевченко не міг сказати елементарних фраз
Безліч дублів, щоб записати маленьке привітання. Як Андрій Шевченко не міг сказати елементарних фраз Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:08 544
Дівчина дня. Українська чемпіонка світу, яка увірвалася у світовий спорт
Дівчина дня. Українська чемпіонка світу, яка увірвалася у світовий спорт Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:10 867
Шедевр у ворота збірної Англії. Рівно 8 років тому Златан Ібрагімович отримав Премію Пушкаша
Шедевр у ворота збірної Англії. Рівно 8 років тому Златан Ібрагімович отримав Премію Пушкаша Valeriy Ruchka
Вчора 21:41 986
Усик прочитав знаменитий вірш українською мовою
Усик прочитав знаменитий вірш українською мовою Valeriy Ruchka
Вчора 16:00 3705
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк Андрій Твердохліб
Вчора 15:10 2861
УЄФА привітав Мілевського з днем народження, згадавши його гол у ворота Реала
УЄФА привітав Мілевського з днем народження, згадавши його гол у ворота Реала Valeriy Ruchka
Вчора 15:00 1429 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Андрій Твердохліб
Вчора 14:25 2238
Відео дня. Феноменальний прийом м'яча Яремчука потрапив у головний Instagram-акаунт світового футболу
Відео дня. Феноменальний прийом м'яча Яремчука потрапив у головний Instagram-акаунт світового футболу Valeriy Ruchka
Вчора 13:32 2393
Легендарна трилогія Фрейзер - Алі, яка завершилася трилером у Манілі
Легендарна трилогія Фрейзер - Алі, яка завершилася трилером у Манілі Андрій Твердохліб
12.01.2021 20:40 2709
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
12.01.2021 19:17 3879
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце Андрій Твердохліб
12.01.2021 14:40 6087
Відома українська спортсменка стала жертвою шахраїв
Відома українська спортсменка стала жертвою шахраїв Андрій Твердохліб
12.01.2021 12:48 2349
Дикий крик російського коментатора під час фінішу біатлонної естафети, тепер йому не треба буде їсти власний ботинок
Дикий крик російського коментатора під час фінішу біатлонної естафети, тепер йому не треба буде їсти власний ботинок Андрій Твердохліб
11.01.2021 17:37 2914 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:00 Кіберспорт Dneprodym зіграє з Odessa Gaming, Ternopil зустрінеться з Budivelnyk у матчах 2 туру чемпіонату України 1
17:55 Футбол Олександрія провела матч із дублерами 54
17:41 Блог У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника 232
17:40 Футбол Львів зіграє з латвійською Валмієрою 138
17:24 Бокс Хейні закликав WBC організувати йому бій з Лопесом 360
17:10 Блог Шестиразова володарка Золотого м'яча оголосила про заручини з одноклубницею. Фото закоханих дівчат 260 1
17:08 Футбол Шальке хоче повернути Гунтелара 308
16:51 Біатлон Джима та Семеренко потрапили до ТОП-30 спринту на Кубку світу 336
16:39 Хокей. УХЛ Дніпро підписав російського форварда 1523
16:25 Футбол Працівники заводу протестують проти трансферів Шахтаря Григорчука 1850
16:11 Футбол Полісся підписало колишнього захисника Колоса 657
16:08 Блог Безліч дублів, щоб записати маленьке привітання. Як Андрій Шевченко не міг сказати елементарних фраз 549
15:55 Теніс Маррей захворів на коронавірус та може пропустити Australian Open 587
15:46 Футбол Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 478
15:45 ММА Мак-Грегор: Нурмагомедов схожий на маленького жирного слона 639
15:28 Футбол Булеца: До літа я гравець Дніпро-1 751
15:16 Бокс Лопес назвав дату повернення на ринг 1539
14:59 Футбол Мілевський: Мав пропозицію від ТОП-клубу Білорусі 1420
14:48 Пряма трансляція Біатлон. КС. онлайн-трансляція жіночого спринту на 7,5 км в Обергофі. LIVE 584
14:43 Теніс Ястремська відправилась в Австралію 1329
14:33 Футбол Конопля: Петраков міг довести до сліз 1484
14:23 Біатлон Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн 25686
14:15 Інше CAS звинуватив Росію у приховуванні справжніх маніпуляцій з допінгом 1232
13:59 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу естафету в Обергофі 1850
13:48 Футбол Матч АПЛ перенесли через коронавірус 1434

Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського

Сьогодні 15:46 478 0
Титульний спонсор Дніпра Iacobucci сплатив команді 150 тисяч доларів за сезон і організував поїздку до Риму
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського

Джерело - Чемпіон.

Якщо у наших фанів запитати, яка українська команда мала аудієнцію у Папи Римського, більшість відповість, що, напевно, таких не було. І помиляться. 8 листопада 1989 року Дніпро Євгена Кучеревського у своєму Палаці Конгресів урочисто привітав Папа Іоанн-Павло ІІ. 

Як це відбулося? В 1988 році Дніпро вдруге у своєї історії став чемпіоном СРСР. Залізний завіс впав, європейські компанії почали співпрацю з радянськими командами. Італійська фірма Iacobucci, яка виробляла обладнання для літаків, вийшла на Дніпро з пропозицію стати титульним спонсором клубу. Iacobucci надало Дніпру спонсорську фінансову допомогу в розмірі 150 тисяч доларів та пошила два комплекти форми для команди з назвою свого бренду на футболках. Бонусом Дніпру було надано безкоштовний десятиденний відпускний вояж до Італії наприкінці сезону-1989.  

Сезон-1989 для команди Євгена Кучеревського вийшов непоганим. Дніпро завоював срібні медалі союзної першості та вперше в своєї історії виграв Кубок СРСР. Вдало команда зіграла і в Кубку європейських чемпіонів. В 1/16 фінали дніпряни здолали північноірландський Лінфілд, а в 1/8 фіналу австрійський Тіроль і вийшли до октету найкращих клубних команд Старого світу. Після чого президент Дніпра Ігор Ситников отримав повідомлення від титульних спонсорів. Вони домовились про аудієнцію команди з самим Папою Римським! Для цього потрібно прилетіти не пізніше 7 листопада, тому що вже наступного дня команда запрошена в ватиканський Палац Конгресів.

Читати також: Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки

Спеціально для зустрічі з Папою Римським Iacobucci пошив для Дніпра парадну форму - бордові піджаки і чорні брюки. Команду розмістили у містечку Фрозіноне під Римом. І зранку 8 листопада українці відправилися до Ватикану - прийом Папи Римського починався о 10:00. Такі прийоми відбувалися у 5-тисячному Палаці Конгресів чотири рази на рік. Делегації з різних країн  займали заздалегідь відведені їм місця. Дніпру надали центральний сектор партеру. 

 На високий подіум, який охоронявся ватиканською гвардією, піднялися кардинали, з'явився Папа Римський Іоанн-Павло ІІ, -  пригадував цю незабутню зустріч  Ігор Ситников, який в 1989-1991 роках обіймав посаду президента Дніпра. -  Присутні в залі піднялися і тривалими оплесками вітали його. Потім прозвучала коротка вступна промова, після якої Папа звертався до кожної делегації її мовою - англійською, німецькою, іспанською, французькою, польською. Коли черга дійшла до нас, Папа Римський сказав: "Вітаю футбольну команду Дніпро на італійській землі і бажаю, щоб вам завжди посміхалася фортуна". Ми слухали це звернення стоячи. Весь зал дружно аплодував. Розпорядник підвів нас до подіуму, Папа підійшов до нашої команди. Бесіда була короткою.  Папа зізнався, що в юнацтві грав у футбол і зараз цікавиться ним. Ми подарували Папі сувеніри -  блюдо з петриківським розписом, спортивні вимпели. Вручили їх під нестихаючі оплески залу. Настільки урочистого прийому в цей день не була удостоєна жодна делегація! Наступного дня всі ведучі газети Італії вийшли з фото Папи Римського з Дніпром. Це була перша радянська делегація, яку він прийняв. Вже після нас через якийсь час Іоанн-Павло ІІ надав аудієнцію Михайло Горбачову. 

Сюжет італійського телебачення про візит Дніпра до Ватикану на аудієнцію з Папою Римським Іоанном-Павелом ІІ.

Фото надані автором сайту історії ФК Дніпро Романом Лубінським

Максим Розенко, Чемпіон

 

Коментарі ()