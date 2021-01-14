Динамо не готове витрачати великі суми на трансфери - ЗМІ

Джерело - Чемпіон.
Динамо визначилось із вектором трансферної політики на зиму 2021 року.
Про це повідомляє Динамо Киев Inside.
"Щодо можливих придбань. Гроші УЄФА приходять малими траншами, і основна їхня частина буде після завершення євросезону. Простіше кажучи, зараз зайвих коштів немає. У пошуку можливого підсилення орієнтуємося на вільних агентів і дешеву перспективну молодь.
З учорашнього дня погляд знову звернений і на внутрішній ринок. У підсумку – питання щодо багатомільйонних придбань закрите. Прізвища Якіча і Кочергіна актуальні. Абади і Лінкольна – вже ні. Швед Ірандуст взагалі не розглядався", – йдеться в повідомленні.