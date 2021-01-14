 Флік шокований поразкою Баварії у Кубку Німеччини | Футбол | Champion.com.ua
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Флік шокований поразкою Баварії у Кубку Німеччини

Сьогодні 09:49 409 0
Ганс-Дітер Флік прокоментував поразку Баварії
Флік шокований поразкою Баварії у Кубку Німеччини
#Баварія

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік відреагував на поразку своєї команди від Гольштайн Кіля в рамках другого раунду Кубка Німеччини.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Це, звичайно, шок. Ми дуже розчаровані, ми хотіли захистити потроєнь. В цілому, все зводилося до деталей, але команда показала відмінний настрій. Ми домінували, і це було нашою метою. Дратує, що ми пропустили на останній секунді.

Ми повинні привітати Кіль, вони перетворили матч в справжній кубковий бій і були повністю віддані справі. Нам необхідно залишити це позаду і намагатися грати краще. Потрібно бути більш компактними в обороні. Нам також потрібно надавати більше тиску і бути більш впевненими.

Кіль добре захищався, їхній воротар видав приголомшливу гру. Таке трапляється в серії пенальті, я абсолютно не звинувачую Року, удар якого парирував голкіпер", - розповів Флік.

Нагадаємо, Гольштайн несподівано вибив Баварію з Кубка Німеччини.

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