Визначився транслятор клубного чемпіонату світу

Джерело - suspilne.media.
UA: Перший став офіційним транслятором клубного чемпіонату світу в нашій країні.
Про це повідомляє офіційний сайт каналу.
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Канал покаже 5 поєдинків: матч за 5 місце, два півфінали, матч за 3 місце та фінал.
Коментуватиме матчі спортивний коментатор Суспільного Роберто Моралес.
За трофей поборються Баварія, Тігрес, Аль-Ахлі, Ульсан Хенде, Окленд Сіті, Аль-Духайль і переможець Копа Лібертадорес (визначиться 30 січня).