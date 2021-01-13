Визначився транслятор клубного чемпіонату світу

Визначився телеканал, на якому українські глядачі зможуть дивитися клубний чемпіонат світу.

UA: Перший став офіційним транслятором клубного чемпіонату світу в нашій країні.

Про це повідомляє офіційний сайт каналу.

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Канал покаже 5 поєдинків: матч за 5 місце, два півфінали, матч за 3 місце та фінал.

Коментуватиме матчі спортивний коментатор Суспільного Роберто Моралес.

За трофей поборються Баварія, Тігрес, Аль-Ахлі, Ульсан Хенде, Окленд Сіті, Аль-Духайль і переможець Копа Лібертадорес (визначиться 30 січня).